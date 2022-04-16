Рус

"Вечірня канонада для орків": ЗСУ працюють "Градами" по окупантам (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
619
Робота українських "Градів" Новина оновлена 16 квітня 2022, 23:41
Робота українських "Градів"

Українські артилеристи завдають жару загарбникам.

У суботу, 16 квітня, на 52-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в мережі з’явилося чергове відео роботи українських артилеристів.

Відповідні кадри опублікувала пресслужба 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького у Facebook.

На відео видно, як українські артилеристи "передають привіт" російським окупантам під пісню Mein Herz Brennt гурту Rammstein.

"Вечірня канонада для орків у вигляді "Града!"", — коротко прокоментували ролик у пресслужбі 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

Додамо, у п’ятницю в мережі з’явилося відео роботи артилеристів з окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Ті вирішили зігріти окупантів, обстрілявши їх "Градами".

Раніше повідомлялося, що 16 квітня ЗСУ на Херсонщині за допомогою вітчизняної зброї розгромила колону російських окупантів із трьох "Тигрів" та однієї БМП. Окрім того, у суботу президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю українським ЗМІ. "Телеграф" зібрав 10 головних заяв глави держави.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
Ллойд Остін
Новини США
У США побоюються, що в України закінчуються боєприпаси і вигадали, що робити: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ллойд Остін
У США побоюються, що в України закінчуються боєприпаси і вигадали, що робити: подробиці
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Маріуполь, точка в переговорах з рф та ядерна зброя: 10 гучних заяв Зеленського з нового інтерв’ю
Дата публікації
Категорія
Маріуполь
Руйнування та безліч убитих цивільних: іноземних журналістів пустили до Маріуполя (відео)
Дата публікації
Категорія
Робота українських "Градів"
"Вечірня канонада для орків": ЗСУ працюють "Градами" по окупантам (відео)
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває ось уже 53 дні
Війна — день 53: на півдні та сході України тривають запеклі бої із загарбниками, а проти росії посилюють транспортну блокаду