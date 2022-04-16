"Вечірня канонада для орків": ЗСУ працюють "Градами" по окупантам (відео)

Українські артилеристи завдають жару загарбникам.

У суботу, 16 квітня, на 52-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в мережі з’явилося чергове відео роботи українських артилеристів.

Відповідні кадри опублікувала пресслужба 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького у Facebook.

На відео видно, як українські артилеристи "передають привіт" російським окупантам під пісню Mein Herz Brennt гурту Rammstein.

"Вечірня канонада для орків у вигляді "Града!"", — коротко прокоментували ролик у пресслужбі 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

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Додамо, у п’ятницю в мережі з’явилося відео роботи артилеристів з окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Ті вирішили зігріти окупантів, обстрілявши їх "Градами".

Раніше повідомлялося, що 16 квітня ЗСУ на Херсонщині за допомогою вітчизняної зброї розгромила колону російських окупантів із трьох "Тигрів" та однієї БМП. Окрім того, у суботу президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю українським ЗМІ. "Телеграф" зібрав 10 головних заяв глави держави.