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Українцям на телефони масово приходить таємнича тривога

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Попередньо повідомляється про тестування можливості сповіщати людей про тривогу без інтернету Новина оновлена 17 квітня 2022, 10:18
Попередньо повідомляється про тестування можливості сповіщати людей про тривогу без інтернету

Поки що ні влада, ні оператори не дають пояснень

Вранці неділі, 17 квітня, на 53-й день повномасштабного вторгнення Росії, мешканці різних регіонів України отримали на свої телефони раптові і, що найголовніше, дуже гучні (чим лякаючі) сповіщення про екстремальний рівень надзвичайної ситуації в країні. Пізніше багато хто вчитався, що це було тестове повідомлення, проте зрозумілішим від цього інцидент не став.

Про ситуацію розповість "Телеграф", посилаючись на реакцію українців у соцмережах.

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Найбільше таких сповіщень, судячи з відгуків, отримали користувачі мобільних операторів lifecell і Kyivstar, однак інших також трохи "потривожило".

Екстрене повідомлення не було тихим або зі звичним звуком для смс. Навпаки — телефон намагався привернути увагу, вібрував і видавав характерні для тривоги сигнали.

Деякі українці щиро перелякалися через подібне "вітання" від власного смартфона. Це й не дивно, враховуючи загальну ситуацію в країні, коли щодня чи не в кожному регіоні спрацьовує сигнал повітряної тривоги.

Проте офіційних пояснень про інцидент немає на сайті чи у соцмережах жодного із українських операторів. Мовчать і основні міністерства. Деякі користувачі мережі припускають, що влада намагається відпрацювати можливість надсилати повідомлення про повітряну тривогу на будь-який смартфон в Україні навіть без спеціальних програм або доступу до інтернету.

"Телеграф" продовжує відслідковувати ситуацію.

Нагадаємо, раніше ми писали, як варто себе захистити, якщо добиратися до бомбосховища далеко, а сигнал повітряної тривоги вже зазвучав. Декілька простих порад можуть зберегти вам здоров’я та життя.

Також "Телеграф" розповідав, як слід говорити з дітьми у укриттях і що їм можна говорити під час сирен. Крім цього ми публікували перелік сайтів, на яких можна завантажити дитячі книги (і аудіо в тому числі), щоб відволікти ваше чадо від війни.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Тривога #Сигнал #Оповіщення #lifecell #Kyivstar
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