В Україні вбитих російських солдатів розпізнають за допомогою американської програми

Програма допомагає розпізнавати загиблих російських солдатів.

Україна сканує обличчя вбитих чи взятих у полон російських солдатів за допомогою американської фірми Clearview AI.

Про це повідомляє The Washington Post.

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З початку російського вторгнення за допомогою програми вдалося здійснити понад 8600 операцій із розпізнавання осіб убитих або взятих у полон російських солдатів.

"Добровольчий загін хакерів та активістів під патронатом українського уряду використовує ці ідентифікаційні дані для інформування російських сімей про загибель їхніх дітей та родичів в Україні", — пише видання.

Компанія Clearview AI ще у березні оголосила, що передала свою технологію українському уряду. Програма зібрала мільярди фотографій із соціальних мереж, таких як Facebook та Twitter та створила величезну базу даних для пошуку по обличчях.

Зазначимо, за 53 дні російського вторгнення в Україну загинуло 20 300 російських солдатів.

Нагадаємо, що на Заході вважають, що росія може піти в наступ зовсім скоро — цими вихідними або на початку наступного тижня. Війська можуть перекинути та повести у бій навіть у стані неготовності.