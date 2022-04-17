Через прізвище? У Бучі окупанти розстріляли українця Навального

Окупанти застрелили однофамільця відомого російського опозиціонера.

Російські окупанти у Бучі вбили місцевого жителя Іллю Навального.

Як повідомляє німецьке видання Bild, злочин стався 12 березня.

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Сусіди вбитого у розмові з журналістами припустили, що чоловіка могли застрелити через те, що він виявився однофамільцем російського опозиційного політика Олексія Навального.

"Ми увійшли в наш будинок, і зустріли Іллю, який спускався сходами. Я сказала йому: "Не виходь, там буде стрілянина". Але він все ще хотів ненадовго вийти, щоб викурити цигарку. Потім я чула постріли знову і знову", — розповіла сусідка вбитого Марія.

За годину жінка вийшла з підвалу і побачила Іллю Навального, що лежав на підлозі — йому вистрілили в голову, поряд лежав його паспорт.

Зазначається, що вбитий Ілля Навальний був родом із села Залісся Чорнобильського району, в якому народився отець Олексія Навального.

Довідка. Олексій Навальний – російський опозиційний політик, відомий розслідуваннями про корупцію у росії.

У серпні 2020 року Навального отруїли, він проходив курс лікування у Німеччині. У березні 2022 року в росії Навального засудили до дев’яти років колонії суворого режиму.

Під час одного зі слухань у суді Навальний виступив проти російсько-української війни та спрогнозував розпад росії внаслідок суспільно-політичної кризи, яка настане після завершення активних бойових дій.

Нагадаємо, близько 85 відсотків загиблих мешканців Бучі, де російські окупанти влаштували справжній геноцид мирного населення, було жорстоко розстріляно.