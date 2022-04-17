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У "Байрактарів" з’явився український брат (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Робота "брата Байрактара" Новина оновлена 17 квітня 2022, 16:39
Робота "брата Байрактара"

Українці спорудили коптер, який може вражати силу ворога, що рухається

У неділю, 17 квітня, на 53-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну воїни 92-го ОМБр показали, як знищують ворога за допомогою саморобного ударного безпілотника.

Про це повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко на своєму telegram-каналі.

Повідомляється, що наші "кулібіни" спорудили коптер, здатний вражати силу ворога, що рухається. Бойове застосування дрону показали бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, які ведуть бої на полях Слобожанщини. Український БПЛА скинув 2-кілограмову кумулятивну гранату на БМП росіян та підпалив машину.

"Схоже, у "Байрактарів" з’явився український брат. 92-а бригада готова поділитися своїм ноу-хау! Коптери-вбивці йдуть у серійне виробництво! Тремтіть, орки! Над вами нависла карна десниця!" — написав Геращенко під відео.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика:

Раніше повідомлялося, що "Байрактар" підкорив нову висоту з українським двигуном. До речі, міноборони рф зганьбилося, розповідаючи про втрати "Байрактарів".

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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