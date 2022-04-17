Перша перемога у Гаазі: Україна стартувала на Іграх нескорених

Україна вдало стартувала на Іграх нескорених.

У неділю, 17 квітня, на 53-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Гаазі (Нідерланди) відбувся перший ігровий день Invictus Games-2022. Збірна України виграла три медалі.

Про це повідомляє пресслужба національної команди у Facebook.

Українець Родіон Сітдіков завоював "золото" у штовханні ядра. Його результат склав 9,46 м. Крім того, у неділю "срібло" та "бронзу" принесли Україні стрибуни у довжину Артем Лукашук та Іван Герецун відповідно. Артему вдалося показати результат 5,20 м, а Івану – 5,10 м.

Довідка: Invictus Games (Ігри нескорених) — міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх та діючих військовослужбовців, поранених або інвалідів на службі. Аналогічні параолімпійським іграм, ці змагання проводяться в різних країнах з 2014 року з ініціативи британського принца Гаррі. Цього року Ігри пройдуть у Гаазі з 16-го по 22 квітня. До речі, два роки Invictus Games не проводили через глобальну пандемію коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Україна займе місце росії на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, медаліст збірної України, який брав участь в Invictus Games, загинув, захищаючи батьківщину.