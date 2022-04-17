Російська пропаганда не перестає дивувати.

Поки окремий загін спеціального призначення "Азов" героїчно продовжує оборону Маріуполя в умовах тотальної переваги ворога в чисельності, російські пропагандисти зняли черговий сюжет про українських військових.

Про це повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко на своєму telegram-каналі.

Знімальна група "Росії 1" побувала на базі "Азова" на околицях Маріуполя. На подвір’ї "журналісти" виявили "статую язичницького божества" та "молильний камінь", поряд з яким залишилися "підношення".

"Для бійців "Азова" було створено власну релігію, яка базувалася на скандинавських та старослов’янських віруваннях", — заявив "експерт".

Потім пропагандисти повідомили, що в "Азові" нібито шанується "культ смерті", а одним із шанованих бійцями загону богів являється "Морана" — богиня смерті.

"Зливні бачки бункерного фюрера продовжують поширювати маячню із зомбоящиків. "Поїдання немовлят" вже не актуальне. У гру вступають кровожерливі "язичники"!" — повідомили під відео.

Нагадаємо, днями бійці "Азова" постраждали від невідомої речовини у Маріуполі. Повідомляється, що російські окупанти за допомогою БПЛА скинули отруйну речовину невідомого походження на місто.