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"У них культ смерті": російські пропагандисти вигадали "Азову" нову релігію (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Російська пропаганда відвідала базу "Азова" Новина оновлена 17 квітня 2022, 23:58
Російська пропаганда відвідала базу "Азова"

Російська пропаганда не перестає дивувати.

Поки окремий загін спеціального призначення "Азов" героїчно продовжує оборону Маріуполя в умовах тотальної переваги ворога в чисельності, російські пропагандисти зняли черговий сюжет про українських військових.

Про це повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко на своєму telegram-каналі.

Знімальна група "Росії 1" побувала на базі "Азова" на околицях Маріуполя. На подвір’ї "журналісти" виявили "статую язичницького божества" та "молильний камінь", поряд з яким залишилися "підношення".

"Для бійців "Азова" було створено власну релігію, яка базувалася на скандинавських та старослов’янських віруваннях", — заявив "експерт".

Потім пропагандисти повідомили, що в "Азові" нібито шанується "культ смерті", а одним із шанованих бійцями загону богів являється "Морана" — богиня смерті.

"Зливні бачки бункерного фюрера продовжують поширювати маячню із зомбоящиків. "Поїдання немовлят" вже не актуальне. У гру вступають кровожерливі "язичники"!" — повідомили під відео.

Нагадаємо, днями бійці "Азова" постраждали від невідомої речовини у Маріуполі. Повідомляється, що російські окупанти за допомогою БПЛА скинули отруйну речовину невідомого походження на місто.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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