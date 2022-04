ЗСУ знищили позиції РСЗВ та оновлені склади з боєприпасами окупантів у Чорнобаївці: подробиці

Окупанти знову облаштували свої склади у Чорнобаївці та поплатилися за це

Збройні сили України завдали удару по позиціях реактивної артилерії та нових складів з боєприпасами російських військ у Чорнобаївці (Херсонська область).

Про це написав у ніч на понеділок, 18 квітня, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

"Чорнобаївка — 16. Низька хмарність і щільний дощ не завадили точному ураженню позицій РСЗВ противника і щойно оновлених ним складів із ракетними боєприпасами в Чорнобаївці", — написав він.

Арестович зазначив, що, судячи з тривалої детонації, "16-й епізод серіалу "Чорнобаївка" таки відбувся".

Він також прокоментував виправдані сумніви щодо того, що ворожі війська могли 16 разів протягом півтора місяця потрапити під удар українських військ в одній локації.

"Всупереч сумнівам суспільства, що цей ідіотизм у принципі можливий у виконанні розумних істот і завдяки халатній бездарності нового керма "операцією" генерала Дворнікова", — написав Арестович.

Раніше повідомлялося, що російську армію в атаці на Україну очолив генерал Олександр Дворніков. Аналітики The Institute for the Study of War вивчили його кар’єру та досягнення та відзначили, чим загрожує його призначення Україні.

Головний консультант відділу військової та військово-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков пояснював, чому аеродром у Чорнобаївці має стратегічне знання для обох воюючих сторін.