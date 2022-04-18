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Повне захоплення Донбасу поки що відклали: Генштаб назвав основну мету окупантів в Україні

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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Спалена техніка росіян Новина оновлена 18 квітня 2022, 07:11
Спалена техніка росіян

Супротивник намагається захопити всю Херсонську область.

На 54 день повномасштабного вторгнення російські загарбники намагаються окупувати всю Херсонську область.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 18 квітня на сторінці у Facebook.

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У Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні позицій, що займає, продовжує надавати вогненний вплив на позиції наших військ у напрямках на Миколаїв та Олександрівку.

Очікується, що супротивник продовжить ведення бойових дій для виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

Червоним на карті виділено вже окуповані території, чорним позначили підконтрольні Україні ділянки адмінкордону Херсонщини
Червоним на карті виділено вже окуповані території, чорним позначили підконтрольні Україні ділянки адмінкордону Херсонщини

Загалом у складі угруповань для виконання бойових завдань на території України залучено 87 батальйонних тактичних груп супротивника.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено десять танків, п’ятнадцять одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки, а також п’ять артилерійських систем противника.

Зазначимо, згідно з картами бойових дій на 18 квітня, в Херсонській області відзначені бойові зіткнення, а в Запорізькій області на боротьбу із загарбниками вийшли партизани.

Теги:
#Росія #Херсонська область #ЗСУ
Спалена техніка росіян
Україна
Повне захоплення Донбасу поки що відклали: Генштаб назвав основну мету окупантів в Україні
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