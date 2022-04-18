Арестович озвучив план можливого порятунку Маріуполя: є одне "але"

Важка зброя Заходу допомогла б звільнити Маріуполь.

Збройні сили могли б деблокувати Маріуполь, якби Захід у необхідних кількостях надав Україні важку зброю.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв’ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

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"Зброя Заходу вже ефективно працює на полі бою, але її вкрай мало для вирішення наших завдань, які полягають у тому, щоб зупинити, розгромити та перейти у наступ. Вибити їх із нашої землі", — розповів Арестович.

За словами радника глави ОП, якщо буде поставлене важке озброєння, то шанс на деблокаду Маріуполя у рази збільшується.

"Як варіант, відвернути їхню увагу в іншому місці, а потім обміняти на Маріуполь", — пояснив Арестович.

Нагадаємо, захисники Маріуполя тримають оборону міста та до останнього не здають позиції. Раніше Арестович повідомив, що завдяки успішному, але вкрай ризикованому маневру "азовці" в Маріуполі отримали суттєве підкріплення.

Згідно з картами бойових дій на 18 квітня, окрім зайнятого українськими військовими заводу "Азовсталь", осередки опору захисників Маріуполя є і в інших частинах міста.