Кадировці з їхніми "бойовими відео" мають дві мети — український муфтій

Через російську пропаганду більшість країн мусульманського світу намагаються "не помічати" війну в Україні.

Кадировці у складі російських військ в Україні безпосередньо в боях не беруть участь, а працюють на рекламу, яка призначена російській аудиторії.

Про це розповів муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов в інтерв’ю РБК-Україна.

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"У мусульманському світі над кадировцями, чесно кажучи, іронізують, називають їх "тік-ток батальйонами". Тому що вони безпосередньо в боях участі не беруть, а роблять постановочні відео. Вони стоять за спинами інших російських солдатів, виконують фактично каральні функції та працюють на рекламу", — пояснив Ісмагілов.

За словами муфтія, ця реклама спрямована на дві аудиторії. Перша — це внутрішня аудиторія в росії, де вони показують: "дивіться, як ми тут легко захоплюємо і ведемо бої, практично без втрат, ми всі такі браві мусульмани". І це відіграє роль мобілізаційного ролика для мусульман у росії.

А друга спрямована на арабо-мусульманський світ, де спостерігається велика симпатія та підтримка росії.

"Я навіть впевнений, що це знімається для того, щоб показати в арабських країнах – в Ірані, в Пакистані, в Сирії. Щоб показати: "ось, дивіться, мусульмани росії такі віруючі, такі правильні, вони тут воюють із цими націоналістами та фашистами – українцями". Все це саме в такому ключі подається", — додав Ісмагілов.

Зазначимо, що кадировці регулярно знімають фейкові відео.

Раніше "Телеграф" писав, що частини кадировців приїжджали до Маріуполя, щоб знімати відео. Вони публікували відео з нібито бойовими діями, коли обстрілювали жалюзі та зганьбилися у ролику з "гуманітарною допомогою" — на пачках із борошном та іншими товарами були написи українською мовою.