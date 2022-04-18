Обстріли та вибухи у Білгороді: глава української розвідки дав пораду росіянам

Росіянам час звикнути до провокацій російських військових.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов вважає, що росіянам, які живуть в областях біля кордону з Україною, доведеться звикати до вибухів і обстрілів, адже російські військові спеціально обстрілюють свої ж території, щоб звинуватити в Україні в нападі, як це було з вибухами у Білгороді.

Про це Буданов розповів в інтерв’ю видання Spiegel.

"Я розумію, що їм складно визнати, що вперше з 1943 року відбуваються напади на російську територію. Але вони мають звикнути до цього", — говорить Буданов.

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Також голова ГУР України додав, що здебільшого метою таких провокацій є бажання виправдати власну агресію. Однак у Росії у війні з Україною цілі таких інсценування зовсім інші.

"По-перше, йдеться про консолідацію свого суспільства, яке здебільшого відмовляється воювати. Їй треба показати, що Україна — терористична держава, загроза, яку необхідно зупинити. А по-друге, відвернути увагу громадськості від Бучі та інших випадків насильства та вбивства дітей. Отже, якщо найближчими днями вибухнуть вокзали, електростанції або цистерни з пальним і щоразу звинувачуватимуть Україну, я не дуже здивуюсь", — додав Буданов.

Нагадаємо, що вже 1 квітня в Білгороді розпочалася пожежа на нафтобазі. Пізніше в мережі з’явилося відео початку пожежі. На росії ж відразу звинуватили в усьому Україну, нібито та обстріляла нафтобазу, і 2 квітня СК росії порушив справу про теракт "після авіаудару Збройних сил України з нафтобази в Білгороді". Тим часом група Conflict Intelligence Team (CIT), яка аналізує оперативну ситуацію з відкритих джерел, заявила, що ракети з нафтобази в Білгороді насправді летіли з території рф, а не України, як про це брешуть російська влада.

Також раніше, "Телеграф" повідомляв, що глава українського управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що українські захисники не залишать своїх позицій у Маріуполі, поки місто не буде деблоковане і звільнене.