Дружина окупанта мріє, щоб його поранили, і вже рахує гроші — перехоплення розмови

Окупанти тільки й чекають на те, щоб їх поранили, сподіваючись отримати компенсацію від держави.

У той час як путін вже 54-й день мріє захопити Україну за 3 дні дружини російських окупантів тільки й чекають на те, щоб їх чоловіків поранили, щоб якнайшвидше отримати компенсацію від держави.

Про це свідчать розмови російських окупантів, перехоплені СБУ.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Осколок у ногу, два місяці промучився, у тебе дістали, зашили, оклималися. Навіть якщо в руку, ну нічого страшного… Навіть якщо накульгуєш, зате три мільйони…" – каже росіянин дружині.

Вона не приховує своєї радості такої перспективи розбагатіти. І "майбутні мільйонери" вже знають, як витратить гроші. Судячи з розмови, на це йде буквально кілька днів.

"Куплю собі машину, тобі купуємо! Як ти хотіла, на автоматі якусь. Ми відразу тобі і мені купимо права, їдемо в бутік якийсь, одягаємося там тисяч на 500, і йдемо в конкретний відрив", — фантазує окупант.

Нагадаємо, що втрати окупантів у війні проти України перевищили 27 тисяч людей. Так вважає екс-глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков. Він також зазначив, що якщо загиблими рахувати 27-28 тисяч російських військових, то кількість поранених приблизно вдвічі-втричі більша.