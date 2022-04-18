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Ювелірний постріл: нацгвардійці показали, як знищують ворожу БМП (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Знищення російської техніки супроводжується "салютами" Новина оновлена 18 квітня 2022, 15:31
Знищення російської техніки супроводжується "салютами"

Українські воїни на своїх позиціях спрацьовують на відмінно.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 54-й день поспіль і ворог зазнає суттєвих втрат. Важливу роль у цьому відіграють бійці Національної гвардії, які успішно нищать техніку ворога. Так, на Луганщині не вдалося заховатися ворожій БМП.

Відео знищення російської бойової машини піхоти показали у Facebook українські нацгвардійці.

Чому росії не виграти війну проти України?

Так, бригаді швидкого реагування Національної гвардії одним влучним пострілом вдалося знищити ворожу БМП в одному з міст Луганської області. Таку влучність дійсно можна назвати ювелірною роботою.

"Зруйноване постійними авіаударами та обстрілами артилерії ворога місто на Луганщині. Наші воїни палять ворожу техніку нереальними зусиллями. Виглядає епічно. Перемога буде за нами", — написали українські військові.

Нагадаємо, що за даними ексглави МВС Арсена Авакова, втрати окупантів у війні проти України перевищили 27 тисяч людей. Він також припустив, що загиблих замінюють "знову найнятими дивними людьми" з різних куточків росії.

Що стосується техніки росіян, то українська армія "переступила" позначку 2000 ліквідованих бойових броньовиків противника. Також було знищено 376 систем артилерійського вогню, а також 127 реактивних систем залпового вогню. Чимало втратили окупанти й автомобілів, які більше нікуди не поїдуть – 1471 одиниця.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у мережі з’явилося відео, на якому видно масштабну пожежу та чорний дим на крейсері "Москва", який українські військові також успішно знищили.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Техніка #Знищення #Національна гвардія #Окупанти
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