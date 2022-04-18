Залужний про ситуацію на фронтах: окупанти намагаються прорвати оборону на сході

Найскладнішим напрямком залишається Ізюмський.

Російські окупанти за останні кілька тижнів війни в Україні здійснили перегрупування та намагаються прорвати оборону на сході країни. Найгарячішим напрямком залишається Ізюмський, де ворог сконцентрував майже всі зусилля.

Про це у понеділок, 18 квітня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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За словами Залужного, ворожа армія намагається прорватися вперед одразу за кількома напрямками на сході.

"Військовим командуванням забезпечується посилення оборони, насамперед протитанковими та протиповітряними засобами. Російський "визволитель" гостро погіршив гуманітарну ситуацію в Донецькій та Луганській областях", — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Однак, українська армія попри те, що на деяких напрямках сил противника значно більше, жодним чином не поступається й відбиває ворожі атаки, завдаючи російським окупантам значних втрат.

Що стосується інших міст — Залужний зазначив, що безпосередню загрозу Києву українським військовим вдалося ліквідувати. Також забезпечується захист Миколаєва від спроб росіян перейти в наступ. Ворога відбивають й у передмісті Херсону. Крім того, українська армія не дозволяє ворогу просунутися в бік Запоріжжя та героїчно обороняє Маріуполь. На півдні країни ситуація контрольована.

Попри це, для всієї країни залишається небезпека ракетних та бомбових ударів.

Раніше повідомлялося, що у заблокованому Маріуполі полк "Азов" перейшов у контратаку та показав відео знищення ворожого угруповання.

Також "Телеграф" писав, що російська пропаганда вже не приховує, що місто "прасують" обстрілами навмисне — нібито для науки іншим містам, які не захочуть здаватися.