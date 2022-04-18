"Розширили можливості": у США зафіксували перекидання ворожих груп в Україну

В Україну у якості підкріплення вже почала прибувати зброя зі США.

У Міноборони США заявили, що російська армія стягнула додаткові сили на схід на південь України. З кінця минулого тижня на українські території прибуло 11 ворожих батальйонних тактичних груп (БТГ).

Про це у понеділок, 14 квітня, повідомляє CNN з посиланням на високопоставлених чиновників у американському оборонному відомстві.

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За оцінками США, загальна кількість російських БТГ на території України наразі досягла 76 — у це число входять 11 груп, які російське командування перекинуло на схід та південь країни.

"Вони розширили свої можливості на території України", — повідомили в Міноборони США, додавши, що всі російські сухопутні сили нині зосереджені на сході та півдні України, але США не можуть точно визначити, як поширюються нові БТГ.

При цьому американський чиновник підкреслив, що США вже направили чотири рейси військової допомоги в Україну. Вони входять у пакет допомоги розміром 800 мільйонів доларів, який для України виділив президент США Джо Байден.

За словами чиновника, ще один має прибути "протягом наступних 24 годин", але жодних подробиць про те, яке обладнання доставлять, він не уточнив.

Раніше "Телеграф" повідомляв, в Україну почали надходити вантажі з найновішого пакета допомоги, які анонсувала адміністрація президента США Джо Байден. Повний список того, що нададуть Україні, можна переглянути за посиланням.