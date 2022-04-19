Миколаїв обстріляли: у місті чули серію потужних вибухів (відео)
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Міська влада вже почала з’ясовувати деталі події
Мешканці Миколаєва у ніч на 19 квітня почули серію потужних вибухів, після чого у місті почалася пожежа.
Інформацію про обстріл підтвердив міський голова Олександр Сенкевич у своєму телеграм-каналі.
"У Миколаєві прогриміло кілька вибухів. З’ясовуємо ситуацію", — написав він.
Більш детальну інформацію про те, що сталося, він пообіцяв надати вже вранці.
Водночас у місцевих телеграм-каналах вже почали з’являтися записи, на яких видно численні спалахи та чути вибухи.
Як повідомлялося раніше, Миколаїв в останні дедалі частіше зазнає обстрілів з боку окупаційних військ, через що в місті відчуваються проблеми з електро- та водопостачанням.
Нагадаємо, російські війська почали наступ на Донбасі й змогли взяти під свій контроль Кремінну, що на Луганщині. Водночас влада області закликала мирних жителів евакуюватися в безпечне місце, поки що є така можливість.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти посилили наступальну активність на Півдні та Сході України, а їхні атаки стали більш продуманими. Водночас він наголосив, що російським військам в Україні це вже не допоможе.
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