Миколаїв обстріляли: у місті чули серію потужних вибухів (відео)

Міська влада вже почала з’ясовувати деталі події

Мешканці Миколаєва у ніч на 19 квітня почули серію потужних вибухів, після чого у місті почалася пожежа.

Інформацію про обстріл підтвердив міський голова Олександр Сенкевич у своєму телеграм-каналі.

"У Миколаєві прогриміло кілька вибухів. З’ясовуємо ситуацію", — написав він.

Більш детальну інформацію про те, що сталося, він пообіцяв надати вже вранці.

Водночас у місцевих телеграм-каналах вже почали з’являтися записи, на яких видно численні спалахи та чути вибухи.

Як повідомлялося раніше, Миколаїв в останні дедалі частіше зазнає обстрілів з боку окупаційних військ, через що в місті відчуваються проблеми з електро- та водопостачанням.

Нагадаємо, російські війська почали наступ на Донбасі й змогли взяти під свій контроль Кремінну, що на Луганщині. Водночас влада області закликала мирних жителів евакуюватися в безпечне місце, поки що є така можливість.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти посилили наступальну активність на Півдні та Сході України, а їхні атаки стали більш продуманими. Водночас він наголосив, що російським військам в Україні це вже не допоможе.