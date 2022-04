росія атакує вздовж лінії фронту на Донбасі: свіжі карти наступу

На сході росія йде в атаку, на північному сході українські війська контрнаступають, на півдні точаться бої

росія розпочала наступ на Донеччині та Луганщині, щоб, як вважається, досягти своїх декларованих цілей — вийти на межі цих областей. Рубіжне, Попасну та Мар’їнку намагалися штурмувати за підтримки артилерії, до цього обмежувалися невеликими атаками та обстрілами.

Як відзначають експерти The Institute for the Study of War, перша спроба не дала росіянам будь-яких територіальних завоювань і, ймовірно, наступ не буде успішнішим, ніж раніше. Аналітики вважають, що росармія досягне або обмеженого успіху, або виснажить українських воїнів.

Прорватися вперед росіяни можуть коштом артилерії та "масовості". При цьому частина військ росії на околицях Ізюма, ймовірно, відволічеться, оскільки на Харківщині українські сили пішли в контратаку на південний схід від міста. При цьому росія продовжує бомбардувати міста України — у Львові ракетна атака вперше забрала життя людей. У рф заявили, що обстрілювали склади зі зброєю із заходу.

Карта бойових дій в Україні на 19 квітня

Маріуполь

Штурм заводу "Азовсталь" продовжується, але українські захисники тримаються. По території завдають бомбових ударів з авіації, обстрілюють із важкої артилерії.

Бої за Маріуполь на 19 квітня

Донецька та Луганська області

росія обстрілює регіон з артилерії та авіації вздовж усієї лінії фронту. У Рубіжному та Попасній — бої, Кремінна захоплена. Поки що сили армії рф зосереджені на Попасній, Рубіжному та Мар’їнці.

Карта бойових дій на сході України на 19 квітня

Харківська область

Україна продовжує контрнаступ, розпочатий кілька днів тому, частину сіл на околицях міста і під Ізюмом звільнено. Аналітики вважають, що успіхи українських захисників змусять окупантів відвернути частину бойової потужності від Ізюма, але для перерізання шляху постачання з російської техніки та зброї необхідно звільнити Великий Бурлук за 45 км від теперішніх позицій ЗСУ. Це не єдиний канал ввезення техніки ворога, частина йде шляхом Валуйки-Куп’янськ.

Карта боїв у Харківській області на 19 квітня

Південний напрямок

В Олександрівці, на захід від Херсона продовжуються бої. Є дані щодо звільнення частини сіл на миколаївському напрямку силами українських ВДВ.

Карта боїв на півдні України на 19 квітня

При цьому російська армія продовжує обстрілювати Миколаїв із боку Херсона. Вночі у місті чули серію вибухів.

Як раніше писав "Телеграф", через вторгнення росії в Україну загинуло понад дві тисячі людей цивільного населення — це ті люди, чию смерть вдалося підтвердити. Дані із зони бойових дій та окупації ще не повністю передані чи оброблені. Сюди належать не лише Маріуполь та Ізюм, а й Бородянка, де ще не всі тіла вбитих витягли.