Торгуємось по максимуму: Арестович розповів про переговори щодо Маріуполя

Для росіян Маріуполь став символом незламності України, тому навряд чи вони погодяться обміняти Медведчука на мешканців та захисників міста.

Варіанти обміну затриманого напередодні кума путіна, проросійського політика Віктора Медведчука на цивільних та військових у Маріуполі є досить туманними.

Про це розповів радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв’ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

"Мабуть, йдуть (переговори — ред.), інакше не було б ні запису Медведчука, ні запису британського добровольця, ні запису Данилова. Ступінь обміну потенціалу поки що важко встановити. Але, я так розумію, ми торгуємося максимально. А там подивимося", — розповів Арестович.

Радник голови ОП також нагадав, що росія не дозволила турецькому кораблю забрати мирних жителів Маріуполя.

"Коли вони (росіяни — ред.) не випускали турецьких і китайських студентів з Маріуполя, було зрозуміло, що вони хочуть зробити з Маріуполя Алеппо, показову розправу. Тому скільки б Папа Римський, Муфтій, уряди, Макрон, організації охорони здоров’я до них не зверталися б, вони вже відчули силу щодо Маріуполя", — пояснив Арестович.

Нагадаємо, 18 квітня Медведчук звернувся до путіна та президента України Володимира Зеленського з проханням обміняти його на захисників Маріуполя та мирних жителів міста.

Раніше в мережі з’явився відеозвернення Оксани Марченко до Зеленського та президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана.

Зазначимо, що президент України хоче обміняти нардепа на полонених солдатів.