Військовий експерт із США зі світовим ім’ям пішов воювати у ЗСУ

Відомий американський військовий приєднався до боротьби проти вторгнення російських військ.

Відомий аналітик військової розвідки MSNBC Малкольм Ненс воює у війні проти росії у складі українського міжнародного легіону.

В інтерв’ю американському каналу MSNBC Ненс у військовій формі та з автоматом розповів, що близько місяця тому він приєднався до міжнародного легіону, щоб допомогти перемогти у "війні на знищення" росії.

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"Чим більше я бачив, як іде війна, тим більше я думав: "Я закінчив говорити. Все гаразд? Настав час діяти тут", — сказав він.

За словами військового, він із українськими військовими, які вже стали його друзями, на Донбасі потрапили в облогу та не сподівалися вижити.

Також Ненс звернувся до президента Джо Байдена та закликав США надати Україні контрбатарейну артилерію великої дальності та реактивні системи залпового вогню.

Довідка. Малкольм Ненс — американський письменник та експерт у галузі ЗМІ, присвячений тероризму, розвідці, бунтівникам та тортурам. Він колишній старший старшина ВМС США, який спеціалізується на військово-морській криптології.

Нагадаємо, у перші дні повномасштабного російського вторгнення було створено міжнародний легіон при Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. До нього вступили тисячі іноземних добровольців, які брали участь у миротворчих кампаніях у різних куточках світу.

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