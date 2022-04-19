Українська десантура знищила "еліту" російської армії (фото)

Ще одна бронегрупа росіян не повернеться додому

На одній із ділянок фронту, де ведуться інтенсивні бої, днями було розбито військове угруповання мотострільців із "елітної" бригади Центрального військового округу Росії. Окупанти приїхали в Україну з Томська, але додому повернуться вже у цинкових трунах.

Інформацію повідомили у пресслужбі командування десантно-штурмових військ ЗСУ 19 квітня.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

За інформацією наших захисників, знищена частина підрозділу входила до 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади. Ці військовослужбовці відносяться до категорії "важкого озброєння" російської армії та часто брали участь у різних міжнародних навчаннях.

Втім, ні їхні нагороди, ні досвід не змогли вберегти їх від загибелі на українській землі, куди вони з’явилися як "визволителі". Українські десантники, провівши вмілу операцію, знищили ворога разом із його технікою. Окремих бійців вдалося ідентифікувати лише завдяки документам та нашивкам на одязі.

Так, серед ліквідованих окупантів був, наприклад, мешканець Оренбурга Кайрат Саккузієв – молодший сержант, снайпер і навіть навідник танка. Крім купи умінь, він також проходив інтенсивні курси з виживання, проте вони не знадобилися у бою з українською армією.

Зазначимо, що на думку ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова, росія вже втратила в Україні близько половини могутності своєї армії. Найбільше втрат серед особового складу, адже є не лише загиблі, а й дуже багато поранених.

Про значні втрати окупаційних військ говорять і незалежні зарубіжні аналітики. Незважаючи на вихваляння російських політиків, нападати на Балтію або Молдову армії Росії вже не буде чим.