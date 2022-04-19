"Нова пошта" і "Укрпошта" відновлюють роботу: де і як наразі працюють відділення

У деяких населених пунктах пошта поки функціонує без вихідних

Працівники "Нової пошти" та "Укрпошти" поступово повертаються до виконання своїх обов'язків у більшості населених пунктів України. Відомо, що стано на 19 квітня відділення обох підприємств функціонують на території 22 областей — окрім Донецької та Луганської, де наразі проходить найгарячіша лінія фронту.

Де дізнатися про особливості графіку відділень, підкаже "Телеграф".

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Нова пошта

Окремі регіони можуть похизуватися тим, що відділення "Нової пошти" майже не змінили свого графіку роботи або ж працюють без вихідних. На Сумщині, звідки російські окупанти були відкинуті в останню чергу (по північному напрямку), "Нова пошта" повернулася до звичного функціонування із 5 квітня. Наразі в області діє 60 відділень.

Абсолютно всі відділення працюють у Чернівцях, Хмельницькому і Тернополі.

У роботі інших відділень вибудуваний певний режим.

Будні: ◘ Київ – частина працює з 8:00 до 19:00, а інші – з 9:00 до 18:00 ◘ Дніпро – з 8:00 до 19:00 ◘ Харків – з 9:00 до 18:00 ◘ Кам'янське і Кривий Ріг — з 8:00 до 18:00. ◘ Павлоград – з 9:00 до 17:00, крім відділення №1 (8:00 до 17:00) ◘ Львів, Запоріжжя, Одеса, Рівне, Вінниця, Житомир, Луцьк, Ужгород та найбільші міста у цих областях — графік роботи окремих відділень змінився — вони працюють із 8 ранку, а не 9-ї, як раніше. ◘ Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни – з 9:00 до 16:00 ◘ Суми – з 9:00 до 15:00 ◘ Інші міста – з 9:00 до 17:00

Окремо визначений графік і для роботи відділень на вихідних

Субота: ◘ Київ, Дніпро, Харків, Кам'янське, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеса, Львів, Луцьк, Житомир, Рівне, Ужгород, Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Херсон, Чернівці, Хмельницький – з 9:00 до 18:00 (виключення – відділення №1,2, 34 в Одесі працюють з 9:00 до 17:00) ◘ Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни – з 9:00 до 16:00 ◘ Суми – з 9:00 до 15:00 ◘ Інші міста – з 9:00 до 17:00 Неділя: ◘ Київ, Дніпро, Харків, Кам'янське, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеса, Львів Луцьк, Житомир, Рівне, Ужгород, Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Херсон, Чернівці, Хмельницький – з 9:00 до 18:00 (виключення – відділення №1,2, 34 в Одесі працюють з 9:00 до 17:00) ◘ Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни – з 9:00 до 16:00 ◘ Суми – з 9:00 до 15:00 ◘ Інші міста – з 9:00 до 17:00

При цьому "новопоштівці" підкреслюють: ситуація все ще не є стабільною, тому краще відслідковувати за змінами завдяки інформації на сайті або на спеціальній карті. Червоним кольором позначені працюючі відділення, зеленим — поштомати.

Додамо, що наразі "Нова пошта" дозволила до кінця весни відправляти особисті речі не лише в коробках, а й у валізах. Найбільша вага подібної посилки — 30 кг, а коштуватиме подібна послуга 120 гривень.

"Укрпошта"

Про постійні зміни у роботі відділень повідомляє і "головна пошта країни". Про кількість відкритих відділень і їхній графік роботи підприємство також пропонує ознайомитися на офіційному сайті "Укрпошти".

Розробники пропонують зручний механізм пошуку відділення, котре можна знайти за адресою чи індексом. Також можна обрати кілька критеріїв, які є важливими для окремих клієнтів.

Вся знайдена інформація буде виводитися на спеціальній інтерактивній карті.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в условиях войны можно отследить посылку, отправленную "Новой почтой". Спойлер — из приложения временно убрали ранее доступную возможность отслеживания передвижения вашего груза по карте.