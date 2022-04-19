Завдасть великих збитків авіації путіна: Британія передасть Україні нові ракетні установки

Сучасні ЗРК можуть збивати ворожі літаки і гелікоптери, що низько летять

Прем’єр Великобританії Борис Джонсон виконав свою обіцянку, дану під час його відвідання України, про передачу нової військової техніки українським захисникам. Незабаром українські воїни отримають у користування високотехнологічні броньовані ракетні установки Stormer HVM.

Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на джерело в Міноборони Британії.

"Комбінація Stormer/Starstreak значно посилить боєздатність України. Це надзвичайно ефективна, високомобільна бойова машина, яка завдасть серйозних збитків будь-яким спробам маловисотної атаки путінської авіації " — зазначив полковник Річард Кемп, колишній командувач британських військ в Афганістані.

Ракетну установку Stormer вже називають "найкращим комплектом" озброєння, яке було передано ЗСУ від західних держав. Для управління ЗРК потрібно лише три особи (командир, водій та стрілець) та ракети Starstreak. Stormer зможе доїхати на потрібну точку зі швидкістю близько 80 км/год, вистрілити, а потім швидко піти з позиції.

Stormers добре пересуваються навіть у вологому ґрунті, а ракетами Starstreak можна збивати ворожі літаки і гелікоптери, що низько летять.

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Як повідомлялося раніше, напередодні Джонсон заявляв, що Британія готує новий пакет допомоги українським захисникам, який включатиме зенітні комплекси Starstreak, високоточні боєприпаси та інше спорядження.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що Словаччина 8 квітня передала Україні зенітно-ракетний комплекс С-300, який можна використати для ураження повітряних цілей на відстані до 300 кілометрів.