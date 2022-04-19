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Арестович сказав, коли закінчаться ракетні удари по Україні

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Олексій Арестович Новина оновлена 19 квітня 2022, 12:41
Олексій Арестович

На думку радника голови ОП, рф запускатиме ракети по українських містах і селах не менше місяця

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що завдавання ракетних ударів по Україні російські війська здійснюватимуть до останнього дня війни, а це, як прогнозує Арестович, триватиме ще місяць.

Про це радник глави ОП заявив в ефірі національного телемарафону.

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Арестович додав, що з цього питання не має бути жодних ілюзій, тому безпечних місць в Україні поки що немає.

"Дуже багато ще ракет, вони переважно б’ють ракетами повітряного базування, які, зокрема, Україна передала їх за результатами Будапештського меморандуму. У цьому велика іронія полягає", — розповів Арестович, додавши, що таких ракет у рф ще сотні, а в ракетному залпі зазвичай 5-10 ракет.

Нагадаємо, що російські військові завдавали ракетних ударів практично по всіх регіонах України. Напередодні, 18 квітня, окупанти вдарили ракетами по чотирьох об’єктах у Львівській області, загинуло багато людей.

Теги:
#Україна #Війна #Олексій Арестович #Окупанти #Ракетні удари
Олексій Арестович
Україна
Арестович сказав, коли закінчаться ракетні удари по Україні
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