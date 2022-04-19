Мобілізація-2022: чи має чинність повістка, підписана родичем призовника

Існує три основні види вручення повістки, але лише два з них дієві

В Україні триває друга хвиля мобілізації громадян, котрі бажають протистояти прогресуючій російській агресії. Чимало українців призовного віку отримали повістку, яка передбачає їхню появу у військкоматі, проте за декого подібні "листи щастя" отримували родичі.

Чи мають такі повістки законну силу, пояснили на "Юридичному порталі України".

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Усього існує кілька способів вручення повісток. Слід пам’ятати, що кожен із них має свої наслідки.

Повідомлення вручено до рук і підписано особисто. Це може статися вдома, на роботі, а у воєнний час взагалі скрізь, включаючи блок-пости. Отримавши подібну повістку, чоловік має певний відрізок часу, щоб з'явитися перед військкомами.

Це може статися вдома, на роботі, а у воєнний час взагалі скрізь, включаючи блок-пости. Отримавши подібну повістку, чоловік має певний відрізок часу, щоб з'явитися перед військкомами. Порядок денний був вручений дружині, батькам або іншим родичам призовника . Такий документ також має юридичну силу та є необхідністю до появи у військкоматі.

. Такий документ також має юридичну силу та є необхідністю до появи у військкоматі. Повідомлення залишили "у двері" або закинули у поштову скриньку. За неявку призовника до військкомату після такого порядку денного відповідальність не передбачається, адже документ не був підписаний. Втім, якщо чоловіка раніше вже викликали до військового, і цьому є доказ — відео, фото, аудіо, доведеться відповідати за всією суворістю закону.

Також додамо, що отримання повістки для чоловіка навіть у воєнний час не завжди означає стовідсоткову гарантію призову до армії. Деякі повістки передбачають уточнення облікових даних людини, інші — закликають пройти медкомісію, з’явитися на призовному пункті або безпосередньо звуть на військову службу до лав ЗСУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" докладно пояснював, хто під час війни може вручати повістки та чи є їх передача законною, наприклад, на блок-постах.