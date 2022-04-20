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Литовський боксер із прапором України побив "безпощадного" росіянина (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Еймантас Станіоніс Новина оновлена 20 квітня 2022, 00:23
Еймантас Станіоніс

Боксер став чемпіоном із двома прапорами на шортах.

Днями в Арлінгтоні (штат Техас, США) відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став чемпіонський поєдинок у напівсередній вазі (до 66,678 кг) за версією WBA Еймантас Станіоніс (14-0, 9 КО) — Раджаб Бутаєв (14-1, 11 ДО).

27-річний литовський боксер Станіоніс здобув перемогу над 28-річним росіянином Бутаєвим на прізвисько "Безпощадний" у 12-рандовому поєдинку спірним рішенням суддів. Підсумковий рахунок — 117-110, 116-111 та 113-114.

Примітно, що Еймантас одягнув на бій шорти, на яких, крім литовського прапора, красувався й український стяг. Біля жовто-синього прапора також був напис: "Браття".

До слова, непереможний Станіоніс, який уперше у своїй кар’єрі став чемпіоном світу, має на своєму рахунку 14 перемог (9 достроково). "Нещадний", у свою чергу, програв уперше у 15 "дуелях".

Зазначимо, литовський народ підтримує Україну після повномасштабного вторгнення рф. Наприклад, на матчі баскетбольної Євроліги "Жальгіріс" із Вільнюса провів акцію на підтримку України. Проте "Црвена Зірка" з Белграда відмовилася брати участь у заході.

У середині квітня президент Литви Гітанас Науседа відвідав Київ.

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#Бокс #Росія #Війна з Росією
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