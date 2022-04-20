Родичів морпіхів "кошмарять" шахраї: деталі

Вони не тільки збирають інформацію, але й вимагають грошей

Командування морської піхоти попереджає — родичі військовослужбовців можуть зазнати атаки шахраїв. Морпіхи виконують низку важливих завдань, включаючи оборону Маріуполя та інших міст країни. Їх близьким почали надходити підозрілі дзвінки телефоном та повідомлення.

Як зазначається у повідомленні, зловмисники дзвонять із прихованих номерів та пропонують за гроші нібито допомогти вибратися з полону. Цікавлять їх та особисті дані воїнів, які вони нібито хочуть уточнити.

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У Командуванні морської піхоти офіційно повідомляють, що ні вони, ні інші органи військового чи державного управління грошей не збирають. Зазначається, що обмін полоненими є компетенцією державної влади і для цього збору коштів з сімей та близьких не відбувається.

Те, що випадки такого роду отримання інформації відбуваються, підтверджують і в коментарях.

Командування морської піхоти розмістило контактні телефони для рідних та близьких військових.

Зазначимо, що в полоні у росіян близько 700 українських військових і ще приблизно тисяча цивільних осіб.

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Нагадаємо, що пошуки інформації про діючих військових, ексучасників АТО та їхні сім’ї — характерна поведінка для російської влади на тимчасово окупованих територіях. Подібне відбувалося у Мелітополі.

"Телеграф" раніше публікував "критерії" під які потрапляють "фашисти" на думку пропаганди росії на окупованих територіях. Серед іншого – незгода з окупацією міста.