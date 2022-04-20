Перетин кордону під час війни: чи потрібен закордонний паспорт

Якщо часу зробити "закордонку" нема, проблем не буде

Громадяни України, які зрештою вирішили виїхати у безпечніше місце за кордон, але мають лише внутрішній паспорт, мають можливість виїхати за ним до інших держав. Можливість обійтися без закордонного паспорту було продовжено ще на деякий час.

Про це проінформували у Державній прикордонній службі, передає "Телеграф".

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Спеціалісти пояснюють, що ситуація на території України все ще є складною, особливо в тих областях, де наразі відбуваються активні бойові дії, тож чимало людей не мають можливості оформити собі документ для виїзду за кордон.

Ті країни, які межують із Україною, і далі дозволятимуть українцям в'їджати лише за наявністю внутрішнього документу, який підтверджує особу. Для дітей також можна не оформлювати спеціальну "закордонку" — вони можуть користуватися власним паспортом або свідоцтвом про народження.

Держприкордонники підкреслюють: це правило діятиме для всіх громадян нашої держави попри область, у якій вони проживають.

При цьому фахівці нагадують — для подальших переїздів між країнами Європи і не тільки людині знадобиться закордонний паспорт. Саме тому його радять оформити за першої найліпшої можливості.

Нагадаємо, раніше ми писали, що робити тим українцям, котрі мають "закордонку", але її термін дії уже закінчився. Спойлер — процедура продовження "дійсності" документу також спрощена на час війни.

Крім цього "Телеграф" публікував підбірку корисних лайфхаків для тих, хто збирається покинути межі України. У матеріалі можна знайти посилання на важливі для тимчасових біженців ресурси.