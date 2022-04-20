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До кожного свій підхід: як Україна підтримує мільйони біженців

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Україна не забуває своїх громадян Новина оновлена 20 квітня 2022, 14:57
Україна не забуває своїх громадян

Через війну вже близько 10 млн українців були змушені покинути свої будинки

Кожен українець, який має проблеми з житлом, харчуванням або роботою внаслідок військової агресії росії проти України, може отримати допомогу від держави за однією з існуючих програм.

Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Він нагадав, що на сьогодні серед українців 10 мільйонів біженців — близько шести мільйонів виїхало за кордон, тоді як чотири мільйони були змушені переїхати всередині країни.

При цьому багато хто з них втратив роботу, однак точної статистики за кількістю безробітних поки що немає.

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"Є програми підтримки таких осіб через Мінсоцполітики, є гуманітарні проекти з надання житла, необхідного одягу, продуктів харчування та інших речей першої необхідності, зараз ще готується проект із надання тимчасового житла. У тому числі за рахунок грантової підтримки", — наголосив міністр.

"Цей процес він більше такий "мозаїчний". Хтось повертається вже на місця, де у них свій будинок, хтось повертається — будинку немає, і має бути окреме рішення. Таких випадків зараз дуже багато. У кожному конкретному випадку свій сценарій, своя форма підтримки”, — продовжив Марченко.

"Якщо особа не працює, то може зареєструватися як внутрішньопереміщена, стати на біржу праці як безробітна та отримати відповідну допомогу. Якщо вона працює дистанційно або може повернутися на місце роботи, — це вже інший сценарій", — пояснив ситуацію міністр фінансів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, куди можна виїхати зараз із України, і які документи для цього необхідні.

Теги:
#Біженці #Допомога
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