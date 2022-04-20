До кожного свій підхід: як Україна підтримує мільйони біженців

Через війну вже близько 10 млн українців були змушені покинути свої будинки

Кожен українець, який має проблеми з житлом, харчуванням або роботою внаслідок військової агресії росії проти України, може отримати допомогу від держави за однією з існуючих програм.

Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Він нагадав, що на сьогодні серед українців 10 мільйонів біженців — близько шести мільйонів виїхало за кордон, тоді як чотири мільйони були змушені переїхати всередині країни.

При цьому багато хто з них втратив роботу, однак точної статистики за кількістю безробітних поки що немає.

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"Є програми підтримки таких осіб через Мінсоцполітики, є гуманітарні проекти з надання житла, необхідного одягу, продуктів харчування та інших речей першої необхідності, зараз ще готується проект із надання тимчасового житла. У тому числі за рахунок грантової підтримки", — наголосив міністр.

"Цей процес він більше такий "мозаїчний". Хтось повертається вже на місця, де у них свій будинок, хтось повертається — будинку немає, і має бути окреме рішення. Таких випадків зараз дуже багато. У кожному конкретному випадку свій сценарій, своя форма підтримки”, — продовжив Марченко.

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"Якщо особа не працює, то може зареєструватися як внутрішньопереміщена, стати на біржу праці як безробітна та отримати відповідну допомогу. Якщо вона працює дистанційно або може повернутися на місце роботи, — це вже інший сценарій", — пояснив ситуацію міністр фінансів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, куди можна виїхати зараз із України, і які документи для цього необхідні.