Міністр розгнівав українців знімком з автоматом та у військовій формі: що пишуть у соцмережах

Міністр освіти вирішив похвалитися фото у військовій формі.

У мережі розкритикували міністра освіти України Сергія Шкарлета, а також ректора Національного авіаційного університету Максима Луцького за позерство під час війни.

Депутат Київської міської ради від Солом’янки Ксенія Семенова на своїй сторінці у Facebook назвала Шкарлета та Луцького мародерами.

Семенова зазначила, що поки йдуть активні бої на сході та півдні України, чиновникам у Києві не варто одягати дефіцитні бронежилети та брати автомат для фото.

"Люди, які після повного звільнення Києва і переміщення важких боїв на схід натягують форму, бронік і автомат чисто пофоткатися у Києві – мародери. Міністр – фултайм робота, ключова посада. Як і ректор. Ти не можеш трошки міністром попрацювати, трошки в ТРО постояти на посту. Віддайте броніки і форму хлопцям на схід і не ганьбіться. Що це за печерні розваги?" — вважає Семенова.

Олександр Біленко на своїй сторінці у Facebook пригадав минуле Шкарлета та Луцького.

"Шкарлет та Луцький в команії опзжшника та депа від ТОВ "Stolitsa Group", який ми чомусь називаємо київським осередком партії "Батьківщина", позують зі зброєю та в формі. Типу захисники. Гн*ль", — написав Біленко.

Центр Протидія Корупції на своїй сторінці у Facebook нагадав, що Шкарлет є колишнім соратником Віктора Януковича, а Луцький був "регіоналом" на місцевому рівні та запам’ятався кількома гучними скандалами.

"Можна довго перераховувати скандали за участю Луцького. Від дерибану землі та приміщень НАУ до історії з інсценуванням замахів на нього. Але, попри все, Луцький, як і Шкарлет, вийшов сухим із води, і досі очолює НАУ", — відзначили у Центрі Протидії Корупції.

Андрій Кулібаба написав на своїй сторінці у Facebook, що міністр — дуже важлива посада, і не варто було Шкарлету фоткатися з автоматом та броником під Києвом, коли вже під містом не точаться бої.

"Міністр, це державна служба, це неймовірно важлива посада, не знаю, навіть додати важливості їй, ти маєш вирішувати питання рівень яких, такий що ще ніхто не вирішував, існують проблеми з школами, десятки тисяч дітей біженців не мають доступу до нормальної освіти, скасування ЗНО, це взагалі окрема історія, не вирішене питання з дистанційною роботою вчителів та викладачів, і зі всіма хто виїхав за кодон намагаються призупиняти трудові договори, ну і на додачу, займає чийсь бронік і форму, які б були краще, у когось з пацанів на сході", — написав Кулібаба.

Нагадаємо, Етичний комітет Нацагентства з вищої освіти виявив плагіат у трьох роботах в.о. міністра освіти (на той момент — Ред.) Сергія Шкарлета. Пізніше сам Шкарлет повідомив, що суд встановив, що комітет з етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти незаконно шукав плагіат у його роботах.

Раніше повідомлялося, що Максим Луцький лобіював забудову Національного авіаційного університету його соратником. Додамо, що в Україні у 2022 році змінили правила вступу до вищих навчальних закладів.