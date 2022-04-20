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"Над Кремлем висітимуть синьо-жовті прапори": Невзоров їдко принизив путінського посіпаку

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Олександр Невзоров Новина оновлена 20 квітня 2022, 15:11
Олександр Невзоров

Невзоров відповів на заклики Вассермана "відібрати" в України незалежність

Російський журналіст Олександр Невзоров, який описав сценарій майбутньої війни росії з Україною, яскраво принизив одіозного депутата Держдуми рф Анатолія Вассермана, який раніше закликав "відібрати" в України незалежність і включити її до складу росії. Невзоров заявив Вассерману, що коли ілюзії, в яких живуть путіністи, лопнуть, вони зможуть побачити синьо-жовті прапори над Кремлем.

Таку посаду журналіст опублікував у себе в телеграм-каналі.

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Відомий публіцист їдко відповів путіністові на його заклики, зазначивши, що одного разу той може виявити синьо-жовті прапори над Кремлем.

"Кишеньковий злодій зібрав речі і остаточно переїхав до "світу бузкових грибів". Йому там затишно. Там перемагає путінська армія, там знижуються ціни і росія процвітає. Проблема в тому, що цей величезний фейк лопне і наш незайманий, повернувшись у реальність, може виявити над Кремлем жовто-блакитні, та біло-синьо-білі стяги ”, — написав журналіст.

Як повідомляв "Телеграф", раніше журналіст Олександр Невзоров відповів на звинувачення від путінської влади їдким листом.

Теги:
#Анатолій Вассерман #Олександр Невзоров
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