Невже ти не розумієш, що у країні війна? Шатернікова розповіла, як її розчарував український боксер

Сама Шатернікова під час війни займається волонтерською діяльністю.

Віцепрезидент Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розповіла, що думає про поїздки українських боксерів на бої в росії після того, як путінські війська вторглися в Україну.

Відповідне інтерв’ю колишньої чемпіонки світу з боксу доступне на сайті xsport.ua.

Шатернікова вважає, що українські боксери не їздитимуть у росію на вечори боксу навіть після закінчення війни. Вона також додала, що хотіла б відокремитися від "чорної діри" (росії — Ред.) великою стіною.

"Думаю, що набагато років уперед у нас не буде виїздів боксерів у ту чорну дірку, яка хоче засосати все світло цивілізації. Упевнена, що ні боксери, ні тренери, ні судді – ніхто не братиме участі в їхньому шоу. І взагалі потрібно побудувати по той бік кордону велику стіну", — заявила Аліна.

Також Аліна розповіла, що після початку війни її розчарувало чимало людей, зокрема, один український боксер, який випрошував у неї дозвіл на виїзд з країни для проведення бою в Німеччині. Шатернікова вважає, що спортсмен міг би допомогти країні у скрутну хвилину, і для цього необов’язково їхати на фронт.

"Йшов 10 день війни, мені зателефонував один боксер і попросив допомогти зробити документи на виїзд, адже у нього була пропозиція побоксувати в Німеччині. І це боксер третього рівня, для якого це просто заробіток і не більше. Я його відразу запитую: "Скажи, будь ласка, ресторатори не хочуть розвивати свою кар’єру? Вчителі не хочуть розвивати свою кар’єру?" … Невже ти не розумієш, що зараз війна в країні, чому ти ставиш свої інтереси вище за інтереси країни? Ти ж боксер, а значить воїн, чому ти не хочеш допомогти країні? Не обов'язково воювати, в тилу роботи дуже багато. А він мені говорив про продовження кар’єри…" — розповіла Шатернікова.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик виїхав за кордон для підготовки до бою з Ентоні Джошуа.

Раніше повідомлялося, що литовський боксер із прапором України здобув перемогу у чемпіонському бою.