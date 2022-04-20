Рус

Невже ти не розумієш, що у країні війна? Шатернікова розповіла, як її розчарував український боксер

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
308
Аліна Шатернікова Новина оновлена 20 квітня 2022, 17:49
Аліна Шатернікова

Сама Шатернікова під час війни займається волонтерською діяльністю.

Віцепрезидент Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розповіла, що думає про поїздки українських боксерів на бої в росії після того, як путінські війська вторглися в Україну.

Відповідне інтерв’ю колишньої чемпіонки світу з боксу доступне на сайті xsport.ua.

Шатернікова вважає, що українські боксери не їздитимуть у росію на вечори боксу навіть після закінчення війни. Вона також додала, що хотіла б відокремитися від "чорної діри" (росії — Ред.) великою стіною.

"Думаю, що набагато років уперед у нас не буде виїздів боксерів у ту чорну дірку, яка хоче засосати все світло цивілізації. Упевнена, що ні боксери, ні тренери, ні судді – ніхто не братиме участі в їхньому шоу. І взагалі потрібно побудувати по той бік кордону велику стіну", — заявила Аліна.

Також Аліна розповіла, що після початку війни її розчарувало чимало людей, зокрема, один український боксер, який випрошував у неї дозвіл на виїзд з країни для проведення бою в Німеччині. Шатернікова вважає, що спортсмен міг би допомогти країні у скрутну хвилину, і для цього необов’язково їхати на фронт.

"Йшов 10 день війни, мені зателефонував один боксер і попросив допомогти зробити документи на виїзд, адже у нього була пропозиція побоксувати в Німеччині. І це боксер третього рівня, для якого це просто заробіток і не більше. Я його відразу запитую: "Скажи, будь ласка, ресторатори не хочуть розвивати свою кар’єру? Вчителі не хочуть розвивати свою кар’єру?" … Невже ти не розумієш, що зараз війна в країні, чому ти ставиш свої інтереси вище за інтереси країни? Ти ж боксер, а значить воїн, чому ти не хочеш допомогти країні? Не обов'язково воювати, в тилу роботи дуже багато. А він мені говорив про продовження кар’єри…" — розповіла Шатернікова.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик виїхав за кордон для підготовки до бою з Ентоні Джошуа.

Раніше повідомлялося, що литовський боксер із прапором України здобув перемогу у чемпіонському бою.

Теги:
#Україна #Бокс #Росія #Війна з Росією
Володимир Путін
Новини Росії
Bloomberg дізналася, хто разом із Путіним ухвалив рішення ввести війська в Україну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Путін
Bloomberg дізналася, хто разом із Путіним ухвалив рішення ввести війська в Україну
Дата публікації
Категорія
Ігор Корнет
Автор перевороту в “ЛНР”, майстер “віджимів” та наркоторговець: чим відомий затриманий ФСБ Ігор Корнет
Дата публікації
Категорія
Загиблому Кулішову було 38 років
У Херсоні помічника окупантів розстріляли просто під його домом: що відомо
Дата публікації
Категорія
путін і його команда все ніяк не можуть визначитися з причиною початку війни в Україні
путін знову змінив причину вторгнення росії в Україну
Дата публікації
Категорія
Українські військові борються за Донбас
Війна — день 56: росіяни штурмують південь, схід і бомбардують Маріуполь, а Захід допомагає Україні важким озброєнням