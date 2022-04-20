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"Можна дивитися вічно": фото молодого Залужного викликало ажіотаж у мережі

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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У мережі показали юнацькі фото Залужного Новина оновлена 20 квітня 2022, 22:18
У мережі показали юнацькі фото Залужного

Жінки оцінили як заслуги генерала, так і його зовнішність.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний підкорює не тільки іноземні авторитетні видання, а й серця українських жінок. У мережі показали дитячі та юнацькі фото генерала, які зустріли масою компліментів.

Кадри у середу, 20 квітня, розповсюдили користувачі Facebook.

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Так, журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва показала фото Залужного у дитячі роки й підписала знімок так: "Мріяв крошити окупантів задовго як це стало мейнстрімом".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у дитинстві
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у дитинстві

Пізніше з'явилися фото головнокомандувача ЗСУ у юнацькі роки, які порівняли із Залужним тепер (генералу на цей час 48 років).

Валерій Залужний у юнацькі роки
Валерій Залужний у юнацькі роки

Користувачі мережі, особливо жінки, засипали українського генерала безліччю компліментів. Користувачі мережі писали, що у юнацькі роки Залужний був неймовірним красунчиком, а зараз став ще кращим.

Нагадаємо, що Валерій Залужний народився 8 липня 1973 року в місті Новоград-Волинський Житомирської області та військову освіту здобув уже в українському виші, з відзнакою закінчивши Одеський інститут Сухопутних військ у 1997 році.

За наступні 8 років Валерій Залужний пройшов шлях від командира взводу до командира батальйону, після чого перейшов на штабну роботу в одній із бригад ЗСУ. У 2009-2012 роках він командував 51-ю механізованою бригадою, що дислокувалась у його рідному Новоград-Волинську.

У 2014 році закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, а того ж року став заступником начальника бойової підготовки командування СВ ЗСУ. У 2017 році Залужному було присвоєно військове звання генерал-майора та призначено заступником командування військ оперативного командування "Південь" українських Сухопутних військ. У серпні 2021 року Залужний отримав військове звання генерал-лейтенанта, а 4 березня 2022 року – повного генерала.

Раніше "Телеграф" повідомляв, Залужний звернувся до до політиків, які розповідають про "зради" та роблять "оцінки" оперативної обстановки. Генерал закликав таких діячів думати, про що вони говорять.

Теги:
#Україна #Фото #ЗСУ #Валерій Залужний
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