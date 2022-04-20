Україна запропонувала провести переговори у Маріуполі: хто готовий поїхати

Військові заявляють про необхідність евакуювати цивільних з "Азовсталі"

Україна запропонувала провести у Маріуполі, який російські окупанти нещадно знищують, переговори щодо евакуації українських військовослужбовців та мирних жителів. Про готовність у будь-який час прибути в заблоковане місто заявили Михайло Подоляк та Давид Арахамія.

Про це у середу, 20 квітня, у відеозверненні заявив замкомандира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина").

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"Сьогодні 56-й день війни. Ворог не припиняє спроб взяти штурмом територію "Азовсталі", ситуація важка й подекуди критична. За підтримки танків, бронетехіки та піхоти, артилерійських обстрілів та ракетних ударів, ворог намагається прорватися. Оборонці міста мужньо захищаються. Характерним є те, що їхня техніка з маркуванням буквою V — це саме ті злочинці, які вчиняли злочини проти цивільного населення у Харківському напрямку. Таким чином путін хоче замести сліди та ліквідувати цих виродків, які творили звірства з нашими громадянами.

Щодо цивільних, які знаходяться на "Азовсталі". Вони не мають можливості вийти з підвалів, вони бояться, оскільки постійні обстріли, попри заяви про дотримання режиму тиші.

Ворог продовжує обстріли, тому безпечно покинути територію "Азовсталі" цивільним громадянам поки що немає можливості. Тому я закликаю до дотримання своїх гарантій і лише таким чином та за підтримки третьої сторони цивільні вийдуть з заводу. Ми їх не тримаємо, ми просимо їх випустити та створити нормальні умови для їх виходу буквально з першого дня війни…

Ми спілкувалися з вищим політичним керівництвом. Це саме Михайло Подоляк та Давид Арахамія, які заявили, що готові прибути на переговори у Маріуполь з Мединським та Слуцьким щодо евакуації військового гарнізону, який тут залишився. Ми готові евакуюватися за підтримки третьої сторони зі своєю стрілецькою зброєю для того, щоб врятувати особовий склад, поранених та забрати тіла загиблих…", — сказав у зверненні Святослав Паламар.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк одразу підтвердив наміри виїхати на переговори у Маріуполь щодо евакуації цивільних та військових, зазначивши, що готовий на будь-які формати.

Своєю чергою голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також заявив про готовність до такого формату переговорів й зазначив, що вони весь час тримають зв'язок з українськими силами у Маріуполі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Маріуполі морпіхи провели унікальну спецоперацію та евакуювали з порту 500 захисників.