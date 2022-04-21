"Ми живемо у надзвичайний час": мільярдер Бренсон записав звернення на підтримку українців

Бізнесмен закликає не втрачати людської гідності

Британський мільярдер і засновник компанії Virgin Group Річард Бренсон записав звернення на підтримку народу України, який ось уже майже два місяці протистоїть російському вторгненню.

Його слова були оприлюднені на YouTube-каналі EdCamp Ukraine

"На жаль, ми живемо у надзвичайний час. Щоразу, коли я виступаю на тему, яка мені пристрасно небайдужа, на передній план виходить поняття людської гідності. Чи йдеться про смертну кару, чи про завершення боротьби з наркотиками, чи про підтримку України та її народу", — сказав він.

Бренсон зазначив, що ідея цінності кожного людського життя лежить в основі людського прогресу, проте людську гідність не можна сприймати як даність, оскільки на неї постійно посягають диктаторські режими, фанатики та байдужість перехожих перед тиранією та несправедливістю.

Він також наголосив, що у будь-якій війні гідність стає однією з перших жертв війни.

"З кожним новим днем ​​російського нападу гідність та мир, життя без страху та агресії висять на волосині для мільйонів українців та українок, а також багатьох росіян, які не підтримують вторгнення, чию гідність та свободу вільних висловлювань та мирних протестів відбирають роками шляхом репресій ", — зазначив Бренсон.

Мільярдер також зазначив, що навіть після завершення війни знадобляться роки, щоб повернутися до нормального життя. За його словами, перед світом зараз стоїть безліч викликів, від глобальних змін клімату, до загроз для демократії.

"Але я знаю: якщо в нашому світі гідність захищатимуть і поважатимуть, всі інші виклики цього світу можна буде подолати", — каже Бренсон.

Він додав, що саме тут робота світу відіграє особливу роль, зокрема щодо навчання дітей важливості спільних для світу цінностей і надання кожному відчуття, що вони важливі. Це, на його думку, дозволить направити людство за найкращим курсом.

"Дозвольте завершити сердечною вдячністю кожному та кожній за блискучу роботу. Світ потребує ще більше таких чемпіонів гідності, як ви", — завершив своє звернення він.

Як повідомлялося раніше, Бренсон раніше вже висловлював підтримку Україні. Зокрема, перед початком російського вторгнення, він нагадав, що наша країна добровільно відмовилася від ядерної зброї. Через це він закликав світ не залишати Україну віч-на-віч із її проблемами, оскільки інші країни, які можуть захотіти відмовитися від своєї зброї масової поразки, побачать марність міжнародних договорів.