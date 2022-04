Бої йдуть не лише на Донбасі: свіжа карта бойових дій

Російська армія пішла у наступ із різних сторін

Бої в Україні точаться не лише в Донецькій та Луганській областях, а й на Харківщині, Херсонщині, Запорізькій області. "Телеграф" продовжує стежити за ситуацією на фронті та думкою аналітиків про наступальну кампанію росії.

Її незначний успіх на сході України відзначили експерти The Institute for the Study of War, росвійськам вдалося захопити частину Рубіжного та Попасної.

Чому росії не виграти війну проти України?

У Попасній відзначені як регулярні війська росії, а й найманці з Сирії чи Лівії. Вважається, що вони є частиною ЧВК Вагнера.

Бої за Маріуполь

Поки більшість міста вже окупована російськими військами, українським захисникам вдається утримати свої позиції. Російські окупанти вже проникли на околиці заводу "Азовсталь". Вони вже заявили про проведення у Маріуполі "параду перемоги" на 9 травня, що аналітики пов’язують із майбутніми спробами наступати на "Азовсталь".

Карта боїв за Маріуполь на 21 квітня

Донецький та Луганський напрямок

Росармія йде у наступ на Рубіжне, Попасну, Мар’їнку. Бої йдуть також у Торському та Зеленій Долині. Росіяни заявили про контроль над Кремінною та Старою Краснянкою на захід від Рубіжного, але з боку українського Генштабу підтвердження не було.

Карта бойових дій на сході України

Росіяни також намагалися атакувати у бік Темирівки та Гуляйполя, ймовірно, щоб оточити українські сили. Відзначено розвідку рф в напрямку на Лиман і Слов’янськ.

Напрямки атак росії на сході України /Ukraine War Map

Харківська область

Харків продовжує залишатися в частковій блокаді та під обстрілами. Російські війська трохи просунулися на південь і на південний захід від Ізюма, але великих проривів не домоглися.

Карта боїв у Харківській області на 21 квітня

Причиною тому — серйозні втрати армії Росії, одна з БТГ Росії змушена була навіть відступити в Білгород. Нагадаємо, за підрахунками експертів, росіяни втратили в Україні велику кількість техніки — близько 3 тисяч одиниць.

З боку Ізюму росія намагається наступати на Донбас

Південний напрямок

Російські війська атакують українські позиції в Олександрівці, щоб відсунути ЗСУ далі від Херсона. Є можливість їх незначних успіхів.

Бойові дії на півдні України

Раніше "Телеграф" писав про критичну ситуацію в Маріуполі — двоє високопоставлених українських політиків запропонували особисто приїхати на переговори, щоб вивезти українських військових та мирних жителів з "Азовсталі". Тим часом із порту Маріуполя на завод морпіхам та "Азову" вдалося евакуювати кілька сотень силовиків — прикордонників та поліцейських.