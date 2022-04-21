Німеччина вдвічі скоротила список озброєння для України: що викреслили з переліку

Німецький уряд скоротив список на поставку важкого озброєння Україні

Німеччина не передаватиме Україні важке озброєння попри те, що німецька промисловість здатна поставити велику кількість потужної зброї у короткострокові терміни. Таке рішення було прийнято Міністерством оборони європейської країни.

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Про це пише видання "Bild".

У списку, який Україна направила до німецького уряду з проханням надати потужну зброю для боротьби з російськими загарбниками, були танки "Leopard", БТР "Puma" та "Marder", БТР "Boxer", "Fuch".

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Окрім цього, українська сторона проінформувала федеральний уряд і німецьку промисловість про те, що гостро потребує реактивні системи залпового вогню, протикорабельні ракети, а також протитанкові ракети типу "Milan" і "Spike".

Ще в середині березня майже все озброєння, яке запросила Україна, було в списку поставок німецької промисловості – навіть сучасні танки Leopard 2.

Згідно з відомостями, які вдалося отримати виданню, Міноборони Німеччини після наполегливої вимоги канцелярії Олафа Шольца вирішило скоротити списки, у переліку яких ще у середині березня було важке озброєння, яке запросила Україна. Відзначається також, що список озброєння, з якого зникла уся важка зброя, скоротили удвічі.

Також зазначається, що з 15 початкових запитів української держави залишилося лише три, причому деякі з них мають альтернативи.

Попри те, що раніше німецький уряд заявляв, що готовий виділити на допомогу України близько 1 млрд євро, а загальна вартість усіх "консолідованих" німецьких озброєнь становить лише 307 мільйонів, список все одно скоротили з 48 до 24 сторінок.

Наразі у німецькому експортному списку озброєння для України є транспортні засоби, особисте спорядження, датчики та засоби розвідки, боєприпаси, матеріально-технічне забезпечення, зброя та стрілецька зброя, а також "польове обладнання".

Також видання відзначає, що Німеччина планує доставити в Україну високотехнологічні радари, а також дистанційно керовані бойові модулі, котрі встановлюються на броньовану техніку.

Що стосується транспортних засобів, то до їх списку увійшли модернізовані повнопривідні автомобілі, броньовані вантажівки, броньовані автобуси, а також близько сотні 100 важких напівпричепів HX81 задля перевезення великогабаритної техніки типу танків.

Важке озброєння у перелік не внесли.

Своєю чергою Міноборони України, отримавши інформацію щодо скорочення списку на поставку зброї, надіслало Німеччині ще два запити на танки "Leopard-2", самохідні гаубиці та зенітно-ракетні комплекси "IRIS-T", проте, згідно з даними видання, німецьким урядом ці листи були проігноровані.

Варто відзначити, що кілька днів тому канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно заявив, що постачати в Україну важке озброєння в плани німецького уряду не входить, адже такі країни як Америка, Канада, Великобританія та Франція також цього не роблять. При цьому, відомості Шольца не є правдивими, адже і США, і Великобританія, а також інші країни з переліку німецького канцлера все ж допомагають Україні та систематично постачають їй важку зброю для війни з росією.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Норвегія вирішила знову допомогти Україні потужним озброєнням і вже передала українським військовослужбовцям чергову партію переносних зенітних ракетних комплексів "Mistral" для протистояння загарбникам з росії.