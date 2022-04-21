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Зеленський чітко відповів, чи Україна отримала літаки від Заходу

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Володимир Зеленський Новина оновлена 21 квітня 2022, 11:20
Володимир Зеленський

Захід все ще не поставив Україні обіцяні Пентагоном винищувачі

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи Україна отримала бойові літаки. За його словами, цього досі не сталося.

Про це він розповів у інтерв’ю французькому телеканалу BFM TV.

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Французький журналіст зазначив, що Пентагон оголосив про постачання винищувачів та запчастин для Повітряних збройних сил України та запитав у Зеленського, чи може він це підтвердити, на що президент відповів таким чином: "Я людина реальних чітких кроків і людина фактів. І по факту винищувачів у нас немає. У нас ще не було постачання жодних літаків".

Раніше Пентагон повідомив, що важливе озброєння від американців вже в Україні. Йдеться про дрони-камікадзе марки Switchblade. Ці безпілотники здатні не лише атакувати позиції ворога, завдаючи значної шкоди, а й вести розвідку.

Теги:
#Винищувачі #Війна
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