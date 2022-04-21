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Долітався! Нацгвардійці знищили найновіший гелікоптер російської армії (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Ще один ворожий "Алігатор" більше ніколи не полетить Новина оновлена 21 квітня 2022, 18:12
Ще один ворожий "Алігатор" більше ніколи не полетить

Ворожий гелікоптер знищили у Запорізькій області

Російські окупанти за 57 днів війни в Україні втратили понад 3 тисячі одиниць військової техніки, але українська армія не планує зупинятися на досягнутому й завдає по загарбниках ще більше ударів. Так, нацгвардійці знищили ворожий гелікоптер К-52 "Алігатор".

Про це у четвер, 21 квітня, повідомили на Facebook-сторінці Національної гвардії України.

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Зазначається, що підрозділ протиповітряної оборони Нацгвардії в Запорізькій області ліквідував ворожий "Алігатор" з допомогою ПЗРК.

"К-52 "Алігатор" — це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, що є на озброєнні у ворога. Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю", — зазначили нацгвардійці.

Тим часом військовий аналітик та офіцер Армії оборони Ізраїля Ігаль Левін опублікував унікальні кадри знищення ворожого гелікоптера Ка-52 "Алігатор". Однак не вказується, чи це саме цей гелікоптер, який збила Національна гвардія, адже 21 квітня на Слобожанщині їх збили два.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни втратили в Україні 3044 одиниці бойової техніки, з якої 1615 було знищено, 48 пошкоджено, 243 кинуто та 1138 захоплено українськими військовими.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Техніка #Армія РФ #Окупанти
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