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На трасі Р-69 Київ-Чернігів стартувало будівництво ще однієї тимчасової переправи – Укравтодор

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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На трасі Р-69 Київ-Чернігів стартувало будівництво ще однієї тимчасової переправи – Укравтодор

У межах області пошкоджено 626 км державних доріг та 20 мостів

Дорожники почали зводити тимчасовий проїзд біля зруйнованого мосту на трасі Р-69 Київ – Чернігів. Це вже друга переправа, яку будують на цій дорозі, повідомила Facebook-сторінка Укравтодору.

"Влаштовуємо насип тимчасової об'їзної дороги. Для пропуску води буде проведений монтаж труби", — розповіли у держустанові.

Там нагадали, що у Чернігівській області понад місяць точилися бої. В ході окупації частини регіону російські війська руйнували інфраструктуру – у межах області пошкоджено 626 км державних доріг та 20 мостів.

"У квітні дорожнє господарство області відновило роботу. Зараз працюємо над забезпеченням проїзду по основних транспортних коридорах", — підкреслили в Укравтодорі.

Так, дорожники вже відновили проїзд біля чотирьох зруйнованих споруд, організувавши тимчасові об'їзди. На трьох штучних спорудах роботи ще тривають.

"Водночас на дорогах М-01, Н-27 та Р-56 проводиться прибирання після розмінування. Наразі навели лад на 52 кілометрах. Розпочато роботи з ямкового ремонту на транспортних коридорах, що ведуть до Києва", — додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що на Чернігівщині за тиждень було відновлено пошкоджену залізничну ділянку Київ – Ніжин.

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