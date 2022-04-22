Яка зброя потрібна Україні в битві за Донбас: експерт детально пояснив

Українські захисники продовжують боронити Батьківщину від загарбників з росії

Україні потрібна велика кількість потужного озброєння дальньої дії, адже характер бойових дій у гарячих точках змінюватиметься.

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Про це кореспондентові "Телеграфу" розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.

За його словами, характер бойових дій на сході країни справді частково змінюється. Тому "Джавеліни" та "Стінгери", які є зброєю ближнього бою, вже не підходять, адже на Донбасі супротивник здебільшого використовує далекобійні засоби артилерії. Наразі Україні потрібна потужна артилерія та ракетне озброєння з дальністю від 100 до 300 кілометрів.

"Перші поставки від США у цьому сенсі вже, як я розумію, йдуть. Це, зокрема, гаубиці, можливо, М-777, що забезпечують хорошу дальність. А далі, можливо, піде до нас і ракетне озброєння, наприклад системи HIMARS. Це американська реактивна система залпового вогню на колісному шасі. Її можна використовувати як артилерію до 300 км, і як РСЗО до 100 кілометрів", — повідомив Згурець.

Що стосується систем протиповітряної оборони великої та середньої дальності, то їх українським захисникам, ймовірніше за все, ще доведеться почекати.

За словами фахівця, наразі у європейських країн нових зразків такого озброєння, яким вони могли б поділитися з Україною, ще немає.

"Що можуть вже передають. Ті ж самі комплекси С-300, інші системи ще радянського виробництва. Але не так багато, як нам треба", — додав військовий експерт.

Детальніше дізнатися про те, чому говорити про початок широкомасштабної операції російських загарбників на сході України поки ще зарано та як розгортатимуться бойові дії на Донбасі можна у матеріалі "Телеграфу": "Характер війни змінюється, але масштабна битва за Донбас ще не розпочалася – військовий експерт".

Також раніше повідомлялося, що німецьке видання "Bild" повідомило про те, що за наказом канцлера Шольца Німеччина вдвічі скоротила список озброєння для України, викресливши з нього важку збою.