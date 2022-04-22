"Нова пошта" оприлюднила графік роботи на Великдень: що зміниться

Працівники пошти також потребують вихідних

Представники "Нової пошти", що нещодавно запустила нову послугу доставки для біженців, нарешті опублікували розпорядок роботи відділень на Великдень, 24 квітня.

Інформація про це розміщена на офіційному сайті компанії, повідомляє "Телеграф".

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Без вихідного на великодні свята не обійдуться навіть працівники "Нової пошти". Можливість відпочити кожен із них отримає безпосередньо у свято, 24 квітня.

Однак напередодні, у суботу, 23 квітня, та в понеділок, 25 числа, всі відділення, котрі функціонують наразі, будуть працювати згідно із наявним у них розкладом.

Нагадаємо, що наразі "Нова пошта" працює у всіх областях України, окрім Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської.

Працюючі відділення та поштомати (зеленим) по Україні станом на 22 квітня

При цьому станом на 22 квітня у Мелітополі Запорізької області, що знаходиться в тимчасовій окупації, одне із відділень продовжує видавати посилки, які встигли прибути до блокування регіону.

Перевірити, із якого часу працює відділення, що цікавить саме вас, можна на спеціальному сайті — там наявна карта.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які філіали "Нової пошти" та "Укрпошти" можуть працювати взагалі без вихідних на період воєнного стану.

Також "Телеграф" пояснював, як "НП" змінила принцип відслідковування посилки онлайн.