Бронювання працівників в умовах воєнного стану: як і хто може ним скористатися

Значні виклики постали не тільки перед державою, а й перед населенням та бізнесом

У зв'язку зі збройною агресією російської федерації та повномасштабного нападу на Україну, дня президент Володимир Зеленський підписав укази "Про запровадження воєнного стану в Україні" та "Про загальну мобілізацію". Проте, задля збереження ключових працівників, які можуть підлягати мобілізації та без яких функціонування підприємств є фактично неможливим, законодавством було передбачено можливість бронювання військовозобов’язаних працівників в умовах воєнного стану.

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Яких співробітників та як можуть забронювати підприємства

Згідно із нововведеннями, в Україні передбачили таке поняття, як "бронювання військовозобов'язаних працівників" під час воєнного стану. Це означає, що за рішенням Міністерства економіки конкретний працівник може отримати відстрочку від призову на службу під час загальної мобілізації строком до 6 місяців, аби й надалі забезпечувати функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій, які, в першу чергу, задовольняють потреби Збройних сил України та інших військових формувань і населення.

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Як відбувається бронювання військовозобов'язаних

Порядок бронювання військовозобов'язаних працівників в Україні відбувається виключно за погодженням органів держвлади, інших державних органів, а також підприємств, установ, організацій. Саме вони подають Мінекономіки погоджені Міністерством оборони пропозиції стосовно бронювання військовозобов'язаних у конкретних сферах управління у затвердженій постановою формі з відповідним обґрунтуванням.

Після того, як подані пропозиції будуть узагальнені, представники Міністерства економіки країни упродовж одного робочого дня мають прийняти відповідне рішення та надіслати його копію Міністерству оборони ті іншим вищевказаним органам.

Які документи підтверджують бронювання працівника

На підтвердження відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та воєнного часу строком до шести місяців орган державної влади повинен видати військовозобов'язаному витяг з наказу Мінекономіки.

Міністерство оборони через Генштаб Збройних сил України в подальшому організує доведення таких витягів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Робиться це у одноденний термін.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким чином конкретному військовозобов'язаному водієві отримати відстрочку строком до 6 місяців від призову під час загальної мобілізації.