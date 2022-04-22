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У росії почалися чистки генералів та адміралів через провал в Україні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Розбита російська техніка Новина оновлена 22 квітня 2022, 16:09
Розбита російська техніка

Російська репресивна машина лише набирає обертів.

Після поразок російських окупаційних підрозділів на суші та знищення флагмана чорноморського флоту рф "Москва", почалася чергова фаза репресій проти командування армії та флоту.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, повідомляє пресслужба відомства.

За інформацією військової розвідки України, відсторонено з посади та заарештовано командувача чорноморським флотом адмірала І. Осипова. Слідчі дії проводяться щодо начальника штабу – першого заступника командувача ЧФ віцеадмірала С. Пінчука.

У зв’язку з незадовільною підготовкою до ведення бойових дій та великими втратами особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади командувачів 6 армії генерал-лейтенанта В. Єршова, 1 танкової армії західного військового округу генерал-лейтенанта С. Киселя та одного із заступників командувача.

Також у зв’язку з незадовільним виконанням поставлених завдань усунуто з посади командувача 22 АК південного військового округу генерал-майора А. Марзоєва.

Репресії торкнулися також тилових підрозділів та підрозділів забезпечення. У зв’язку з незадовільною організацією матеріально-технічного забезпечення угруповання військ східного військового округу усунуто з посади командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника М. Пономарьова.

Нагадаємо, в середині квітня стало відомо, що російські окупанти втратили чергового генерала.

Раніше повідомлялося, що неподалік аеродрому Чорнобаївки, ЗСУ ліквідували генерал-лейтенанта, командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу рф.

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#Україна #Росія #Війна з Росією
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