В Україні з'явиться ще одна культова марка "російський воєнний корабель, іди..."

Тираж марки складе 5 мільйонів примірників

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у п'ятницю, 22 квітня, анонсував випуск ще однієї марки серії "Русскій воєнний корабль … ВСЬО". Другу марку можна буде відправляти за кордон, адже вона буде мати номінал. Також у продажі з'являться відповідні конверти.

Відповідне повідомлення з'явилося у його Telegram-каналі.

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За словами Смілянського, перша воєнна марка України "Корабель" вже встигла стати символом, однак через обмежений тираж (1 мільйон одиниць) придбати її змогли далеко не всі охочі.

"Тому сьогодні ми анонсуємо випуск другої марки цієї серії – "Русскій воєнний корабль…ВСЬО" або "Russian Warship…DONE". В рамках цього блоку представлена і перша марка серії, тож всі хто бажає мати цей символ історії на пам’ять для себе отримає таку можливість (але не для відправки) і друга, яку Ви можете надсилати друзям в Україні та за кордон, оскільки вона буде теж мати український та міжнародний номінал", — повідомив Смілянський.

Відомо, що тираж марки складе 5 мільйонів примірників, а конверту 1 мільйон.

Графік запуску та продажів марок "Укрпошта" обіцяє повідомити найближчим часом.

Нагадаємо, що малюнок на марці та конверті присвячений подіям початку війни в Україні, коли російський ракетний крейсер "Москва" зажадав від захисників острова Зміїний скласти зброю і здатися, на що був посланий за відомим напрямком.

Варто зазначити, що увечері 13 квітня крейсер "Москва" був уражений двома крилатими ракетами "Нептун" українського виробництва. Зрештою, спроби росіян врятувати судно не увінчалися успіхом, після чого той вирушив на дно Чорного моря.