Кубраков розповів, де Україна візьме $100 млрд на відновлення інфраструктури

У Мінінфраструктури знають, звідки можуть взяти гроші на відновлення зруйнованих об’єктів нашої країни

Протягом двох місяців війни в Україні було зруйновано приблизно 30% інфраструктури, що за попередніми розрахунками складає близько $100 млрд збитків. Про це в інтерв’ю для телеканалу ICTV розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, основну транспортну інфраструктуру країни можна відновити за два роки, а деякі важливі об’єкти можна відбудувати і протягом року. Але все це можливо лише за умови належного фінансування. Так, за оцінками Київської школи економіки для відновлення країни необхідно приблизно $87-89 млрд, але цих коштів наразі держава виділити не може.

"Що стосується ресурсів та того стану економіки, в якому вона знаходиться, то у нас зараз один пріоритет – фінансування армії, наших військових сил, закупівлі озброєння та утримання тих обов’язкових соціальних платежів, які повинна робити держава", – говорить міністр.

Кубраков зазначив, що для наповнення бюджету необхідними коштами Україна розраховує на два основні джерела фінансування, одним з яких є заарештовані фінанси агресора по всьому світі.

"Ми бачимо цю статистику – в одній країні 20 мільярдів заарештовано, в іншій – 30, десь – 8, 10, 12… Це і має бути основне джерело. До речі, якщо говорити про загальну суму, на яку заарештовані ці активи, то вона приблизно відповідає тому, що рахує Київська школа економіки та інші інституції, котрі займаються збитками, які нанесла війна нашій державі", – пояснює він.

Другим джерелом фінансування міністр називає так званий recovery-план для України від наших партнерів, який буде включати, в тому числі, відновлення інфраструктури, міст та економіки.

"Про це ми чуємо на рівні офіційних заяв Єврокомісії, на рівні офіційних заяв наших партнерів з Великої Британії, США та Канади", – додає Кубраков.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що на відновлення інфраструктури у звільнених областях України з резервного фонду наразі виділено 1 мільярд гривень. Ці кошти підуть на невеликі ремонтні роботи, наприклад, заміну вікон або встановлення невеликих тимчасових переправ.