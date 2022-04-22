Помстилися за Бучу: ВСУ розгромили росіян з сумнозвісної "бригади ґвалтівників і вбивць"

У мережі з’явилися фото знищеної техніки російських окупантів із 64 бригади

ЗСУ перехопили та ліквідували велику кількість російських окупантів, які брали участь у захопленні Бучі та причетних до масових вбивств мирних українців.

Про це повідомив журналіст Петро Шуклінов у своєму телеграм-каналі.

"64 бригади з росії. Була в Бучі. Гвалтувала і вбивала дітей і жінок", — написав він і прикріпив фото знищеної техніки окупантів.

За його словами, помститися за руйнування міст у Київській області вдалося українським військовослужбовцям зі складу 93 ОМБР "Холодний Яр".

Шуклінов не уточнював, де відбулися бої та скільки окупантів було ліквідовано, зазначивши лише, що їх "багато".

Як повідомлялося раніше, за даними Міноборони на ранок 22 квітня, окупанти втратили в Україні вже близько 21,2 тисячі солдатів убитими, а також понад 800 танків і понад 2,1 тисячі одиниць іншої бронетехніки.

Крім того, раптово свої втрати вирішили визнати і в самій росії, за їхніми даними "безповоротно втрачено" 13,4 тисячі солдатів, а ще близько 7000 "зникли безвісти".

А згідно з інформацією Пентагону, у розпорядженні ЗСУ зараз є більше танків, ніж залишилося в російському угрупуванні, яке вторгнулось в Україну.