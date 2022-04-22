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Вибили окупантів з села, не знищивши жодного будинку: ЗСУ розповіли, як звільняли Кухарі на Київщині (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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По селу Кухарі окупанти били нещадно Новина оновлена 22 квітня 2022, 21:33
По селу Кухарі окупанти били нещадно

Село мало стратегічне значення для окупантів

Київську область звільнили від російських загарбників ще 2 квітня, однак й до сьогодні спливають жахливі подробиці звірств над населенням. Військові, своєю чергою, розповідають, як їм вдалося звільнити населені пункти.

Так, оперативне командування "Захід" розповіло, як звільняли село Кухарі в Іванківському районі.

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Зазначається, що Кухарі мали для російської армії стратегічне значення — це був один з основних напрямків просування до Києва. Саме тому вороги знищували село та прилеглі населені пункти майже вщент.

Українські військові розповідають, що у перший день наступу, їм вдалося відбити в окупантів половину села Кухарі, відтіснивши противника до самого краю. Після того наші воїни взяли Слободу — сусідній населений пункт. При цьому зазначається, що українські військовослужбовці вели виключно прицільний вогонь, не використовуючи важкого озброєння. Під час витіснення противників ЗСУ не знищили у Кухарях жодного будинку.

Вороги на два дні окопалися на межі села, однак українська армія прицільним вогнем вибила їх і звідти. Не маловажливу роль у цьому відіграли й місцеві жителі, які помітили окупантів під мостом за селом й повідомили про це військовослужбовців ЗСУ. Ті, своєю чергою, не підвели й вибили противників остаточно.

"Противник застосовував все можливе озброєння включно з авіаційними бомбардуваннями. Військовослужбовці Збройних Сил України вистояли та повернули Кухарі під свій контроль, завдавши противнику нищівного удару", — резюмували у ЗСУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 18 квітня стало відомо, що Збройні сили України звільнили низку населених пунктів на околицях Ізюму.

Теги:
#Україна #Київська область #Росія #Війна
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