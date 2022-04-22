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Пішов на фронт добровольцем: у боях з окупантами загинув член збірної України

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Єгор Кігітов Новина оновлена 22 квітня 2022, 23:23
Єгор Кігітов

Спортсмен зазнав поранення, а потім знову пішов воювати.

Член збірної України з кульової стрільби Єгор Кігітов загинув, захищаючи батьківщину.

Про це повідомляє Олімпійський коледж імені Івана Піддубного, де 21-річний Кігітов навчався на другому курсі.

"При захисті України від російських загарбників загинув Єгор Кігітов — студент нашого коледжу, який добровольцем пішов на фронт. Єгор завжди був принциповим і патріотичним Громадянином, який і до масштабного вторгнення військ рф брав активну участь в протидії проросійським елементам та агентурі москви. Таким ми назавжди запам’ятаємо Єгора Кігітова! Героям Слава!", — зазначили у коледжі, прикріпивши відеозапис за участю Єгора.

Додамо, що Кігітов на передовій потрапляв під обстріл "Градів", внаслідок чого він отримав опіки. Залікувавши рани, він знову вирушив на фронт.

До слова, Єгор був братом-близнюком Гліба Кігітова — чемпіона України та чемпіона Європи серед юніорів та зі стрільби з пневматичного пістолета.

Раніше повідомлялося про героїчну смерть українського стрільця на Херсонщині.

Нагадаємо, під Черніговом у боях з окупантами загинув український боксер.

Теги:
#Україна #Росія #Кульова стрільба #Війна з Росією
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