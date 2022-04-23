"Їхня мрія – вкрасти унітаз і померти": Зеленський жорстко пройшовся по російським окупантам

Зеленський вважає, що путін не зупиниться на Україні.

У п’ятницю, 22 квітня, на 58-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський виступив із традиційною промовою.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі "Офіс Президента України".

Зеленський зазначив, що росіяни вже почали поширювати інформацію про те, що у Молдові нібито порушуються права російськомовних. Президент вважає, що після України Кремль продовжить загарбницьку політику, а тому всьому цивілізованому світу варто допомагати Україні тут і зараз.

"Сьогодні з посиланням на російських військових була поширена новина про те, що нібито їхнє завдання зараз — встановлення контролю над півднем України та вихід до кордону Молдови. І нібито там, у Молдові, порушуються права російськомовних. Хоча, якщо бути чесним, то територія, на якій Росії варто дбати про права російськомовних, — це сама Росія. Де немає свободи слова, немає свободи вибору. Просто не існує права на іншу думку. Де процвітає бідність і де людське життя нічого не варте. Настільки, що вони їдуть до нас, їдуть на війну, щоб украсти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя.

Знаєте, як раніше говорили про величезну мрію: побачити Париж і померти. А від їхньої поведінки зараз просто шок. Їхня мрія тепер – вкрасти унітаз і померти. Що ж, це лише підтверджує те, що я вже неодноразово говорив: російське вторгнення в Україну передбачалося лише як початок, а далі вони хочуть захопити й інші країни», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 21 квітня Зеленський дав інтерв’ю російському виданню, розповівши, що мають зробити росіяни для нормалізації відносин. Крім того, у четвер на брифінгу президента України з прем’єр-міністрами Іспанії та Данії верховний головнокомандувач заявив про можливість деблокади Маріуполя військовим шляхом.